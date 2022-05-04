«مياه أسيوط» تفعل منظومة الصرف الصناعي للرقابة على الشبكات

فعّلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، منظومة الصرف الصناعي لتفعيل كل سبل الرقابة على شبكات الصرف الصحي من قبل المنشآت الصناعية، حرصا على سلامة شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية للمشروعات القومية والسلامة البيئية والصحية للمواطنين القاطنين بالقرب من المنشآت الصناعية.

تفعيل إدارة الصرف الصناعي

صرح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط، بتفعيل إدارة الصرف الصناعي لمتابعة مدى مطابقة الصرف الناتج عن المنشاة الصناعية وفق المعايير المعمول بها بالقانون رقم 44 لسنة 2000، على أن توفق المنشأة الصناعية وضعها طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، حتى لا تتعرض المنشأة للمسائلة القانونية وتتحمل أعباء تنقية صرفها، ويتم إغلاق وصلة الصرف الصحي من قبل الجهات المعنية تجنبا لحدوث أخطار في البنية التحتية للمشروعات أو أي أضرار تلحق بشبكات الصرف الصحي من المخلفات الكيميائية والصناعية التي يتم صرفها على الشبكات من قبل المنشآت الصناعية غير مطابقة للحد المسموح به.

توسيع النطاق الخدمي للمناطق المشمولة بالصرف الصحي

وأوضح «درة» أن الشركة تسعى لتوسيع النطاق الخدمي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، طبقا للاشتراطات العالمية المتبعة في معالجة الصرف الصناعي.

وأشار رئيس شركة المياه بأسيوط، إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المعمول بها والتي تتفق مع الحد المسموح به، الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وإطالة العمر الافتراضي للمشروعات.