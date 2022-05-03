إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق جمصة في الدقهلية

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الدقهلية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي طريق رافد «المنصورة- جمصة» الدولي، نتيجة السرعة الزائدة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق جمصة الدولي

تبلغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق رافد جمصة الدولي «المنصورة- جمصة»، ووقوع عدد من المصابين جراء الحادث.

إصابة 4 في الحادث ونقلهم لمستشفى بلقاس للعلاج

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة كدمات وسحجات، بالفحص تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة من سائق السيارة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس المركزي للعلاج، وغادروا جميعا المستشفى عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ولاستقرار حالتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، وانتقلت رئاسة مركز ومدينة بلقاس إلى مكان الحادث، لإزالة أثاره من على الطريق لعدم إعاقته لحركة المرور على طريق جمصة.