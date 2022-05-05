تفحم مطعم عائم من 3 طوابق في نهر النيل بميت غمر بدون إصابات

اندلع حريق هائل في أحد المطاعم العائمة بنهر النيل في مدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، مما أسفر عن احتراقه بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أدى إلى تفحم المركب المكون من 3 طوابق، أرضي ومطعم وروف، ولم يتضح سبب الحريق على الفور، حيث تباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها.

نشوب حريق في مركب بميت غمر

تبلغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مركب نيلي، بجوار الكوبري الواصل بين مدينتي زفتي في محافظة الغربية، وميت غمر بالدقلهية، وتسبب الحريق في ارتفاع ألسنة النيران في المكان، وانتشار سحب الدخان الكثيف في منطقة الحادث.

تفحم المركب دون وقوع خسائر بشرية

هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، كما انتقل ضباط مركز شرطة ميت غمر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل مركب من 3 طوابق، دور أرضي ومطعم وروف، ولم يتحدد سبب نشوب الحريق، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال للمركب، وبيان سبب اندلاع الحريق.

وقال مصدر مسؤول برئاسة مركز ومدينة ميت غمر، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إن المركب صادر له ترخيص ملاحة، ولم يصدر له ترخيص تسيير، مشيراً إلى أن المركب مكون من 3 طوابق، الأوسط مطعم، والأعلى روف، إضافة إلى الدور الأرضي، وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية، وتنحصر التلفيات على الخسائر المادية فقط.

جري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات ومراجعة تراخيص المركب.