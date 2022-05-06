إطلاق حملة «حافظ عليها تلاقيها» لترشيد استهلاك المياه وخفض الفاتورة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملة «حافظ عليها تلاقيها» لترشيد استهلاك المياه وخفض الفاتورة.

حافظ على المياه وقلل استهلاكك

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في منشور عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن حملة حافظ عليها تلاقيها: «لسه مش عارف أيه السبب؟ في حاجات كتير بتكون مصدر استهلاك للمياه وكمان بتزود في فاتورتك، حافظ على المياه وقلل استهلاكك ومتقولش هي جت عليا، أيوة جت عليك علشان كل نقطة بتفرق».

كميات المياه المستهلكة من أدوات السباكة بالمنازل

وأوضحت الشركة أن كمية المستهلكة لملء بانيو طوله متر و65 سم = 395 لترًا، وكمية المياه المتدفقة من الدش لمدة دقيقة = 12 لترًا، وكمية المياه المتدفقة من السيفون في المرة الواحدة = 10 لترات وكمية المياه المتدفقة كم حنفية مفتوحة لمدة دقيقة = 6 لترات.

8 نصائح لترشيد استهلاك المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، 8 خطوات يجب أن يتبعها المواطن لترشيد استهلاك المياه خلال إطلاق الحملة وهي كالتالي:

- يجب أن تكون مدة الاستحمام قصيرة وسريعة.

- لا تترك الحنفية مفتوحة أثناء تنظيف الأسنان.

- لا تستخدم الخرطوم في غسيل السيارة لأنه يهدر الماء.

- ترك الحنفية مفتوحة أثناء جلي الصحون يستهلك 6 لترات في الدقيقة.

- استخدام كيس الإزاحة داخل السيفون يوفر 50 % من المياه المهدرة.

- استخدام الغسالة بكامل حمولتها يوفر المياه.

- كن قدوة لأهلك وجيرانك وبادر بغسل خزان بيتك.

- لتقليل فاتورة المياه بادر بإصلاح التالف من الأدوات الصحية.

توزيع مطبوعات وهدايا رمزية

واكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، على قيام فريق التوعية بالشركة بتنفيذ حملات للتوعية الميدانية بالأندية ومراكز الشباب لتوجيه رسائل تحث المواطنين على الحفاظ على المياه وعدم إهدارها بالإضافة إلى أنشطة للتوعية بجمعية الهلال الأحمر من خلال توزيع مطبوعات وهدايا رمزية تحمل رسائل توعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذي يعمل طوال 24 ساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.