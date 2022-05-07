حظك اليوم برج الحمل السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل عفوي بشكل كبير فهو يقول ما بداخله دون أن يجمله، فهو يكره التفكير العميق ويأخذ قرارات دون تفكير، ورغم عفويته فهو متسلط بشكل كبير ولديه حب السيطرة، فهو يحب أن ينفذ رأيه على حساب أي شئ مهما كان، كما أنه يكره أن يقوم بأي شئ لا يريده بعيد عن إرادته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالصبر، فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب اليوم في التأجيل، فلا تيأس لكي تصل لنجاحات في حياتك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في خلاف مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الحمل

يسعى مولود برج الحمل النجاح في حياته العملية، ويتطلع دائما لكي يصل لأعلى المناصب في حياته المهنية، ويحقق نجاحات كبيرة حيث أنه يحب الشهرة وأن يكون محط أنظار الجميع من حوله، أهم شئ أن ينجح في حياته.

وأبرز عيوب برج الحمل قلة صبره فهو يشعر دائما بالملل وعدم القدرة على تحمل الأشياء التي لا يريدها، كما أنه غير قادر على التكيف مع الأمور المختلفة، فهو يحب أن يكون روتيني وتقليدي ويكره التغيير أو تجربة شئ جديد.

كما يتسم مولود برج الحمل بالتسلط وحب السيطرة، ويظهر ذلك خلال التعاملات المهنية التي تربطه بالآخرين، فهو يحب أن يكون القائد دائما لكي يتمكن من تحقيق كل ما يريده في حياته المهنية.