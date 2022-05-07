حظك اليوم برج الأسد السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه سرعة بديهة قوية، تجعله قادر على إنجاز الكثير من المهام المسندة إليه في وقت واحد، كما أن شخصيته القوية والمسيطرة على الأشخاص المحيطين به، تتيح له الفرصة في الوصول إلى المناصب العالية، كما أنه يحب أن ينفق على نفسه ويدللها كثيرا، كما أنه لا يقبل النقد من الآخرين على الإطلاق، ولا يعترف بأخطائه حتى لا يعتذر للآخرين، ولا يحب توفير الأموال، إذ أنه لم يكن غاية بالنسبة له، ولكنه وسيلة للعيش الرغيد.

ولا يستطيع مولود برج الأسد العيش دون حب، فيبحث عنه دائما وكثيرا، وعندما يحب شخص ما، فهو يحبه بكل ما لديه من مشاعر، ويحرص دائما على أن بوفر جميع سبل الراحة لشريك حياته، يحرص مولود هذا البرج على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وعليك أن تتحرك بهدوء وحذر واهتم بصحتك وسلامتك.

عيوب برج الأسد

من أبرز عيوب برج الأسد حبه للسيطرة على الأشخاص المحيطين به، كما أنه لا يتقبل آراء الآخرين على الإطلاق، ولا يحب أن يتدخل أحد بمشكلاته حتى وإن كان الغرض هو حل تلك المشكلات.