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محمود مسلم

هل يحول رجال الأعمال الروس ثرواتهم إلى ذهب؟.. خبير يجيب

كتب:

محمد الدعدع
09:45 م | الخميس 31 مارس 2022
الذهب

الذهب

قال مدير صندوق السلع في بنك شرودرز، جيمس لوك، إنه لا يعتقد أن العقوبات المفروضة على أفراد أو شركات روسية معينة سيكون لها تأثير كبير على الطلب على الذهب، متوقعًا أن جزءًا من ثروة الأوليغارشية -وهم رجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس الروسي بوتين- قد يتحول إلى ذهب، أو أن منتجي الذهب الروس -الذين يمثلون نسبة كبيرة جدًا من الإنتاج العالمي- قد يكافحون لبيع الذهب في الأسواق الغربية، لكن تبقى هذه التأثيرات هامشية تمامًا في سياق عالمي.

احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي

أضاف «لوك»، أن ما يمكن أن يكون أكثر أهمية على المدى المتوسط ​​هو الآثار الجانبية للعقوبات غير المسبوقة على احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، وأنه بشكل عام، تمتلك العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أقل من 5% من إجمالي احتياطي العملات الأجنبية في الذهب - وهي تمتلك في الغالب الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى».

سيناريو انهيار الاقتصاد الروسي تمامًا

وواصل مدير صندوق السلع في مذكرة بحثية: «السؤال الآن هو ما إذا كان جزء من هذه الاحتياطيات يمكن أن يجد طريقه إلى سوق الذهب بينما تتطلع البنوك المركزية إلى التنويع».

وتابع مدير صندوق السلع في بنك شرودرز: «الصدمة السلبية الأكثر وضوحًا للذهب ستكون إذا انهار الاقتصاد الروسي تمامًا وتحولت روسيا إلى جمع الذهب، وهو سيناريو منخفض الاحتمال في الوقت الحالي».

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.