مجلس الأمن يعقد جلسة غير رسمية لبحث «انتهاكات أوكرانيا» في الحرب

يعقد مجلس الأمن جلسة غير رسمية بدعوة من روسيا لبحث مزاعم انتهاكات كييف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك حسبما نقلت العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك في ظل اتهامات متبادلة ومتصاعدة بين طرفي النزاع بارتكاب ما يصفونه بجرائم حرب.

اتهامات روسية متكررة للقوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب

ومنذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وجهت روسيا اتهامات متكررة للقوات الأوكرانية ولمن تصفهم بالقوميين المتطرفين والنازيين الجدد، بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، واحتجاز مدنيين كرهائن أو استخدامهم كدروع بشرية، بالإضافة إلى القيام بانتهاكات وتعذيب وقتل بحق الجنود الأسرى الروس، وهو تنفيه أوكرانيا.

بوتين يتهم الغرب بتجاهل جرائم الحرب الأوكرانية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم في بداية العملية العسكرية الروسية، القوات الأوكرانية والقوميين المتطرفين باتباع أساليب وصفها بأنها أشبه بأساليب الإرهابيين، كما يتهم بوتين الغرب بتجاهل الحديث عما وصفه بجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية، والتركيز على اتهام القوات الروسية فقط بارتكاب مثل هذه الجرائم، وهو ما كرره خلال اجتماعه مؤخرا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، وخلال اتصاله الأخيرة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تصاعد الاتهامات ضد روسيا في أحداث بوتشا

وتصاعدت الاتهامات ضد روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لا سيما فيما عرف بأحداث مدينة بوتشا، وذلك عقب انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وهي الاتهامات التي اعتبرت روسيا أنها مُفبركة من جانب القوات الأوكرانية، ودعت لجلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأمر، وهو ما رفضه المجلس وقتها، خلال رئاسة بريطانيا له.