مسؤول روسي بارز: سنبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد

في سابقة هي الأولى، أكد مسؤول روسي بارز أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا، وتحديدا في مقاطعة خيرسون، إلى الأبد، وذلك خلال زيارته للمدينة الأوكرانية التي أعلنت روسيا السيطرة التامة عليها في مارس الماضي.

تورتشاك من خيرسون: روسيا موجودة هنا للأبد

وقال أندري تورتشاك النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء محلية: «إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك»، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

وتعتبر هذه أول مرة يُعلن فيها مسؤول روسي رفيع عزم موسكو البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضاف تورتشاك الذي يشغل أيضا منصب سكرتير المجلس العام لحزب روسيا الموحدة الحاكم: «لن تكون هناك عودة إلى الماضي. سنعيش معا، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا».

تورتشاك يُعلن إنشاء مركز روسي لتأمين الغذاء والدواء للسكان

وأعلن تورتشاك أن مركزا لوجستيا روسيا للمساعدة الإنسانية سيفتتح قريبا في خيرسون، موضحا أن المركز الذي سيقيمه الحزب الحاكم سيهتم بتأمين مواد غذائية وأدوية للسكان.

وتعتبر خيرسون الملاصقة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، هي مصدر المياه إلى شبه جزيرة القرم، كما أنها المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس بشكل كامل منذ 24 فبراير.

اعتماد الروبل الروسي عملة رسمية في خيرسون

وسبق وأعلنت الإدارة الروسية لمدينة خيرسون نيتها اعتماد الروبل بديلا للعملة الأوكرانية، اعتبارا من الأول من مايو الجاري.

وحذرت الحكومة الأوكرانية وأجهزة استخبارات غربية في وقت سابق، من أن روسيا ستسعى لتنظيم استفتاء في المدينة على الانضمام إلى روسيا.

وكان قائد عسكري روسي بارز، قد صرح في وقت سابق، بأن هدف المرحلة الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو السيطرة الكاملة على شرق وجنوب وأوكرانيا.