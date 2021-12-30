شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري فارسكور بدمياط.. والإنقاذ النهري يبحث عنه

شهد كوبري فارسكور العلوي في دمياط، واقعة مأسوية، حيث أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى الكوبري في مياه نهر النيل، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمانه.

شاب يلقي بنفسه من أعلى كوبري فارسكور

كان شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري فارسكور، ويدعى «محمد. ا» في العقد الثاني من عمره، من قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور.

ورود بلاغ بإلقاء شاب بنفسه من أعلى الكوبري

وكان ورد بلاغ إلى مباحث مركز فارسكور من شرطة النجدة يفيد إقدام شاب على الانتحار غرقا لتنتقل قوات المباحث لمكان الحادث فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحتى الآن لم تتوصل تحريات مباحث مركز شرطة فارسكور عن الدافع وراء إقدام الشاب على إلقاء نفسه في النيل وجاري مناقشة أسرته لمعرفة الدوافع وراء تلك الواقعة.