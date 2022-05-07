اليوم.. طلاب «أولى ثانوي» يؤدون «البروفة» النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

يؤدي اليوم السبت الموافق 7 مايو الجاري، طلاب الصف الأول الثانوي، البروفة النهائية التجريبية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم 11 مايو بالنسبة لهذه المرحلة، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة الأحياء، وتعقد إلكترونيًا على أجهزة «التابلت»، في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات ووزارة التربية والتعليم.

تفاصيل البروفة الأخيرة لطلاب أولى ثانوي

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في خطاب موجهة للمديريات والإدارات التعليمية، تفاصيل البروفة الأخيرة لطلاب الصف الأول الثانوي، قائلاً: «تعقد لمن يريد ولا تقتصر على طالب معين»، مؤكدًا أن هذه البروفة ستعقد في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، وتتولى الإدارات التعليمية والمديريات تيسير خطتها بالتنسيق مع المدرسة.

ما هي المادة التي تعقدها بها البروفة الأخيرة؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يؤدون غدًا امتحان مادة الأحياء، ويعقد على جهاز التابلت بدون أي درجات لمدة ساعة، والهدف الأساسي فقط هو طمأنة الطلاب على كفاءة المنظومة الإلكترونية، استعداداً للامتحانات النهائية التي تنطلق يوم 11 مايو الجاري.

نتائج البروفة الأخيرة

وقالت الوزارة، إنه في حالة نجاح البروفة الأخيرة في المدارس الخاصة، يؤدي طلاب هذه النوعية من المدارس الامتحان بها دون إلحاقهم على مدارس حكومية، وفي حالة عدم كفاءة منظومة الامتحان لطلاب المدارس الخاصة في مدارسهم يجري إلحاقهم على مدارس أخرى حكومية ذات بنية تكنولوجية قوية.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على الطلاب بضرورة حضور الطلاب للبروفة النهائية حتى يتثنى لهم التأكد من كفاءة المنظومة الإلكترونية، والاستفادة من هذه التجارب وكذلك المنصات التعليمية التي جرى توفيرها، لافتًا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.