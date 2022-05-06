فريدة محمد طفلة مسلسل دايما عامر: «أصحابي في المدرسة كانوا مبسوطين»

عبّرت الطفلة فريدة محمد، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل دايما عامر أمام عدد من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، لبلبة، محمد ثروت، وجسّدت خلال الأحداث شخصية سما ابنة عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية الخاصة، وقام بدوره مصطفى شعبان، والذي يعاني بسبب ابتعاد طفلته عنه بعد طلاقه من زوجته سلمى، ولعبت دورها الفنانة فريال يوسف.

الطفلة فريدة: أنا شاطرة في المدرسة

وعن مشاركتها في مسلسل دايما عامر، الذي تناول مشاكل التعليم وطلاب المدارس، قالت فريدة محمد، البالغة من العمر 7 سنوات وتلميذة في الصف الأول الابتدائي، في تصريحات لـ «الوطن»: «أنا شاطرة في المدرسة، وأصحابي عارفين إنِ بمثل، وبيقولوا لي بنشوفك في التليفزيون وبكون فرحانة، وعارفة إن المسلسل بيتكلم عن الحاجات الوحشة في التعليم وبتمنى إنها تتحل».

دور مصطفى شعبان في التصوير

وعن استعدادها للمشهد قالت الطفلة فريدة «ماما بتحفظني المشهد وبقوله وأقعد احفظه كتير، واحنا بنصور لمّا بغلط، مصطفى شعبان يقولي معلش يلا نعيد تاني وهيكون حلو إن شاء الله، أنا أصلًا مثلت في حاجات كتير زي خلي بالك من زيزي، طلقتك نفسي، فيلم جدران، تماسيح النيل».

مسلسل دايما عامر يتصدر محركات البحث في رمضان

وحقق مسلسل دايما عامر، نسب مشاهدات عالية خلال عرضه في موسم مسلسلات رمضان الماضي، لتناوله عدد من قضايا التعليم ومشاكل المدارس والطلاب منها ما يتعلق بطريقة التعليم نفسها، ومنها ما يخص الأزمات النفسية التي يعيشها صغار السن سواء فيما بينهم مثل التنمر، أو مع أولياء أمورهم إما بسبب انفصال الوالدين، أو اختلاف الرؤى والتفكير مع اختلاف الزمن.