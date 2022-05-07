فرحة الطنطاوية بفتح ضريح البدوي بعد إغلاق عامين: مدد ياشيخ العرب «صور وفيديو»

حالة من الفرحة والسعادة عبر عنها مريدو المسجد الأحمدي في طنطا، عقب قرار وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، بفتح أضرحة السيد البدوي وتلاميذه أمام الزوار، اعتبارا من العاشرة صباحا اليوم السبت، على أن يتم فتح باقي الأضرحة على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية غدا الأحد.

شد الرحال من مختلف مدن ومراكز المحافظة

وحرص مئات المواطنين فور علمهم بقرار وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، على التوافد وشد الرحال، وزيارة المقام والضريح مع فتح أبواب الأضرحة والمقام في مسجد السيد البدوى بطنطا، معبرين عن فرحتهم بهذا القرار.

وأكد باسم حبيب، انه جاء من قرية الفرستق، مركز بسيون، والتي تبعد عن مدينة طنطا نحو 50 كيلو مترا، وحرص على أن يكون أول المتواجدين والزائرين لمقام وضريح السيد البدوي، وذلك برفقة شقيقه الأصغر، موجها الشكر إلى القيادة السياسية ووزير الأوقاف على قرار فتح المقامات والأضرحة، بعد حرمان عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي تسبب غلق المساجد والأضرحة.

وأشار الحاج محمد، إلى أنه جاء من مركز زفتى إلى مدينة طنطا، حيث كان عنده إعادة كشف عن أحد الأطباء، وعرف في الطريق أن ضريح سيدي أحمد البدوي تم فتحه اليوم وليس غداً، وعلى الفور غيّر طريقه وقرر زيارة السيد البدوي وصلاة الظهر فيه، ثم التوجه عقب ذلك إلى الطبيب، مشيرا إلى أن السعادة والفرح سيطر على قلبه بهذا القرار.

وأشار أحمد عتمان، طالب في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، فرع المنصورة، أنه متواجد في مدينة طنطا لحضور مسابقة عن الزي الأزهري، وفور علمه بقرار فتح مقام وضريح السيد البدوي هرول إلى المسجد وزيارة المقام والضريح في أول أيام فتحه بعد قرار إعادة فتح المقامات والأضرحة مرة أخرى.

أضرحة المسجد الأحمدي بطنطا

يذكر أن المسجد الأحمدي في طنطا، يضم 6 أضرحة، هي ضريح السيد البدوي وهو الأكبر بين الأضرحة، إلى جانب 5 أضرحة أخرى من تلاميذ السيد البدوي، وهم سيدي مجاهد، وسيدي عبد المتعال، وسيدي عبد الرحمن، وسيدي نور الدين، وسيدي أحمد حجاب.

وحرصت مديرية الأوقاف بالغربية، برئاسة الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية وإدارة المسجد الأحمدي في طنطا برئاسة الدكتور محمد عبدالموجود، المشرف العام على المسجد الأحمدي على فتح ضريح السيد البدوي واضرحة تلاميذه وسط إجراءات احترازية مشددة وتعقيم وتطهير الأضرحة بشكل دائم.