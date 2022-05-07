توريد 41 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية خلال 8 أيام

ارتفعت معدلات توريد القمح المحلي إنتاج موسم 2022 في محافظة الدقهلية، وزادت عن 41 ألف طن خلال 8 أيام عمل فقط منذ بدء موسم التوريد في 26 أبريل الماضي، وسط إحكام السيطرة عن تحركات كل حبة قمح منتجة محليا.

توريد 41 ألف طن قمح خلال 8 أيام

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال 8 أيام توريد فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الماضي بلغت 40 ألفا و570 طنا، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد بالإضافة إلي ما تم توريده خارج المحافظة وبلغ 798 طنا، ولم يحتسب بإجمال التوريد.

كميات القمح الموردة في الدقهلية

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغت 10 آلاف و522 طنا، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 14 ألفا و 591 طنا، وصوامع الشركة المصرية القابضة 15 ألفا و456 طنا، وإجمالي ما تم توريده في جميع شون وصوامع الدقهلية 40 ألفا و570 طنا.

دايرة: كميات القمح تتضاعف مع زيادة معدلات الحصاد

ومن جانبه، قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن كميات توريد القمح ‏الموردة ستتضاعف خلال الأيام القادمة، مع زيادة معدلات حصاد القمح، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية ‏المزروعة بالقمح في الدقهلية ‏إلى ‏‏262 ألفا و868 فدانا، ويتم استقبال القمح المحلي لهذا الموسم في 34 موقعا تشمل الصوامع ‏والشون ‏والهناجر ‏بمراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال الأقماح وتصل السعة التخزينية لهذه المواقع إلى ‏‏265 ‏ألف طن ‏قمح‎.‎‏ ‏