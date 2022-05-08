حظك اليوم برج الحمل الأحد 8-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه طاقة إيجابية كبيرة تدفعه دائما للتقدم للأمام، إذ أنه يصل إلى مناصب عالية في عمله بسببها، كما أنه لا يحب أن يشعر بالإحباط، ولديه قوة وشجاعة تجعله قادر على تحقيق ما يرغب به دون خوف، ويضع دائما خطط حتى يتمكن من تجاوز الصعاب التي يمر بها في حياته، ويحب خوض التحديات الصعبة وينجح بها جميعا، ولا يخاف من اتخاذ الخطوات الخطيرة على الإطلاق.

ويتميز مولود برج الحمل أيضا بأنه مخلص بشكل كبير، ويقدم الكثير من الولاء لشريك حياته، ويجعله يشعر بالطمأنينة ولا يتركه يشعر بالخوف مطلقا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرًا وجذابا.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل أنه لديه شخصية أنانية بشكل كبير، ويحب لفت انتباه الأشخاص الآخرين المحيطين به، كما أنه سريع الغضب ايضا، وبالرغم من ذلك فهو سريعا ما يهدأ من غضبه ذلك.