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«التعليم» تعلن أسماء المدارس الخاصة المجهزة لامتحانات «أولى وتانية ثانوي»

كتب:

كريم روماني
06:06 م | السبت 07 مايو 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك حتى الآن.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي الخميس 12 مايو، وتنتهي الخميس 26 من الشهر نفسه، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الأربعاء 11 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.