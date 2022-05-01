خالد الجندي عن غلق «مكملين»: «دي نهاية كل خائن وعميل»

رحب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بغلق استديوهات قناة مكملين الإرهابية في تركيا، مشددًا على أنّ القناة استمرت في الافتراء والكذب والتحريض وسب العلماء، وقال ساخرًا: «قناة مكملين مبقوش مكملين، ممكن يلاقوا جحر أفعى تاني، إنما في النهاية، هذه الصفعة تدخل السرور على قلب كل مسلم ومواطن عنده الصدق منجاة.. هي دي نهاية كل خائن وعميل، والتطاول على أهل الله وأهل القرآن».

وأضاف «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»: «الملعونة قناة مكملين تلقت صفعة شديدة القسوة على وجهها البغيض، وقررت الحكومة التركية غلق القناة وأصدرت أمرًا بالترحيل من البلاد».

الجندي عن غلق مكملين: ماذا بين الله والسيسي؟!

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أريد أن أسأل عما بين رئيسنا وربه من أسرار تعبدية، تجعل هذه الكرامات على الملأ بهذه الطريقة، ماذا بينك يا سيسي وبين الله حتى يفتح الله عزّ وجل كل هذه الوسائل ويرد على كل من تطاول عليك بهذه الطريقة».

وأكد: «سبحان الله، شردهم ومزقهم لأنهم كاذبون، هذه القناة كانت تبث الأكاذيب والضلال عني، فقد سخرت من شهدائنا وحرضت علينا وكذبوا على علماء الأزهر»، مشددًا على أن هذه القناة تاريخها كذب.

مكملين استمرت في الكذب 8 سنوات

وواصل: «سنشاهد ما سيحدث لهم يوم القيامة بشوق، لأن هؤلاء الكذبة استمروا في الكذب 8 سنوات.. لا يصح إلا الصحيح، فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بقيت مصر وذهب الأوغاد والسفهاء، بقيت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى والإدارة المصرية والرئيس المصري وجيش مصر وعلماء الأزهر الشريف، ووحدة هذا الشعب، لكن مكملين ذهبت».