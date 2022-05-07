مسؤول روسي: لم يكن أمامنا إلا خيار الحرب على أوكرانيا

قال قسطنطين كاساتشوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي، إن الأزمة الأوكرانية كان في الإمكان تلافيها ولو تصرف الجانب الأوكراني بطريقة مغايرة خلال السنوات الثلاثين الماضية، مؤكدا أن روسيا فعلت كل ما يمكن من جانبها لمساعدة أوكرانيا على وحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف خلال برنامج «من موسكو» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أنه عند تفكك الاتحاد السوفيتي اعترفت روسيا بدون أى تحفظات بأوكرانيا في حدودها الإدارية، مع العلم أن وضعية القرم كانت خلافية، فالقرم لم تكن جزءا من أوكرانيا أبدا، القرم لها تاريخ وجغرافيا مختلفة.

تعرض سكان شرق روسيا للانتهاكات

وأوضح أن روسيا لم تقم بتصعيد الوضع على الرغم من أنهم كانوا يحصلون على طلبات من سكانها للدفاع عن حقوقهم التى كان يجري انتهاكها باستمرار من قبل سلطات أوكرانيا، ورغم ذلك تم غض الطرف وتم السير مع أوكرانيا حتى وقع الانقلاب في 2014 وحاولت روسيا حتى اخر لحظة تلافية، وتم التعاون مع سلطات أوكرانيا والمعارضة الأوكرانية والضامنين من الاتحاد الأوروبي بصياغة مجموعة من الإجراءات لمعالجة الأزمة سياسية وليس باستخدام القوة الذى لجأت إليه أوكرانيا في ظل صمت الضامنين الغربيين.

رفض من الناتو وأوكرانيا

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانيا والناتو وواشنطن في ديسمبر الماضي رفضت تنفيذ ومناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن الجماعي في أوروبا، مؤكدا أن روسيا لم يكن لها خيار أخر.