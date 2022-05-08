اليوم.. طلاب الصف الرابع الابتدائي يبدأون امتحانات الترم الثاني

تنطلق صباح اليوم الأحد الموافق 8 مايو الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بمادتي اللغة العربية والتربية الدنية، والتي تعقد في المدارس في لجان مؤمنة جيدًا مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مثل تعقيم وتطهير المدارس، وتخصيص زائرة صحية لكل مدرسة للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراء الفحوصات الطبية في حالة شعور أي طالب بأعراض أي مرض.

طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدنية، ورقيًا في المدارس، بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، والأسئلة المقالية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطالب في التفكير وإبداء الرأي، ووضعت طبقًا للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وزير التعليم: أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة استعدت جيدا لعقد جميع الامتحانات لمختلف مراحل التعليم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي لن تخرج عن المنهج، الذى تم تدريسه للطلاب، موضحا أن الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان الامتحانية، لمنع الزحام، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

1- يوم الأحد 8 مايو: يُعقد امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف) ومادة التربية الدينية (ساعة ونصف).

2- يوم الاثنين 9 مايو: يُعقد امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف) ومادة مهارات مهنية (ساعة ونصف).

3- يوم الثلاثاء 10 مايو: يُعقد امتحان مادة الدراسات (ساعة ونصف) ومادة ict (ساعة ونصف).

4- يوم الأربعاء 11 مايو: يُعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

5- يوم الخميس 12 مايو: يُعقد امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).