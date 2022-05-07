غداً بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي وسط إجراءات احترازية بسوهاج

تبدأ غداً الأحد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محتلف محافظات الجمهورية، وتستمر حتى يوم الخميس 12 مايو، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج انتهاء الاستعدادات لاستقبال الطلاب داخل لجان الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

تعقيم لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائى

وأكدت مديرية التربية والتعليم تعقيم كافة لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي، حيث تلتزم كل إدارة تعليمية بذلك، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بناءً على التعليمات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي أول تجربة للطلاب

ومع بداية امتحانات الصف الرابع الابتدائي، التي تُعد أول امتحانات يؤديها الطلاب منذ التحاقهم بالسلك التعليمي، نظراً لرفع امتحانات الصف الرابع الابتدائي أثناء جائحة كورونا، وكذلك عدم وجود امتحانات للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، مما يجعلة أول امتحان ورقي للطلاب، وكذلك أول تجربة لمنظومة التربية والتعليم الجديدة المواكبة لرؤية 2030.

ترقب أولياء الأمور لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وسادت حالة من التخوف لدى غالبية أولياء الأمور، من امتحانات الصف الرابع الابتدائي، لكونها تجربة جديدة، وثقل المقررات التعليمية، وفقاً لتأكيدات البعض، حيث قالت «صفاء مصطفى»، ووالدة الطفلة «يمنى»، في الصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس سوهاج، إن المنهج يحتوي على مصطلحات طبية معقدة، يصعب استيعابها لدى طلاب 8 و9 سنوات.

وأيدت «إيمان محمد»، نفس الرأي، وقالت إن طلاب الصفين الخامس والسادس يدرسون 4 أو 5 وحدات بكل مادة، بينما طلاب الصف الرابع الابتدائي يدرسون 8 وحدات بكل مادة، في إشارة لثقل المقررات التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.