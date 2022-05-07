تابعت غرف العمليات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، المتصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء التي تم تداولها بشأن تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 عربي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، حيث تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة تماما، ومعقمة ومطهرة من تفشي جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

التعليم: لا يوجد أي تسريب للامتحانات الصف الثاني الإعدادي

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 عربي، قائلا: «لم نتلق أي إخطار من المحافظات التي تعقد بها امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي يفيد بتسريب امتحان اللغة العربية، وأنه لا يوجد أي تسريب للامتحانات، وأن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية ستقوم بالتصدي لأي أعمال غش أو تسريب»، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية تم تعقيمها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من كورونا.

عقوبة مشددة حال قيام أي طالب بتسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 عربي

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم توقيع عقوبة مشددة على أي طالب يقوم بتسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2022 عربي، حيث سيتم تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأعمال الامتحانات، وتتراوح العقوبة بين الحرمان الامتحان عام أو أكثر أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وتحدد العقوبة حسب المخالفة وحالة الغش.

وزير التعليم: لن نسمح بالغش في الامتحانات

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة استعدت جيدا لأداء الامتحانات لجميع مراحل التعليم بداية من اليوم، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وسير العملية الامتحانية، قائلا: «لن ولم يسمح بالغش داخل لجان الامتحانات، وتوقيع عقوبات مشددة على الغشاشين».