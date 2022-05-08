عصام سعد: شون وصوامع أسيوط استقبلت 14747 طن قمح منذ بداية الموسم

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 14747 طنا و542 كليو قمح منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم، بجميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 30 شونة وهنجرا وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، موجهًا الجهات المعنية بالعمل على تذليل جميع العقبات وتسهيل عمليات توريد المحصول على المزارعين.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل أو عقبات، وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

تقديم الدعم للمزارعين والتجار

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، موجهًا بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، منوها بأن كمية القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدانًا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة والمتوقع إنتاجه 403 آلاف طن من المحصول خلال الموسم الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.