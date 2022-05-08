بالأسماء.. مصرع 3 فتيات و25 مصابا في حادثين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

لقيت 3 فتيات مصرعهن فيما أصيب 14 شخصا آخرين، إثر انقلاب سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث على الطريق الصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد باستقبال المستشفى 3 جثث و14 مصابا إثر انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وجرى عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من «نبوية ع»، 37 سنة، و«نورة م»، 16 سنة، و«أسماء م»، 18 سنة، وكلهن مقيمات بأبوالمطامير، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب «أحمد فايز»، 17 سنة، بكدمات متفرقة من الجسم، و«يوسف خميس»، 18 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«عبده عطية»، 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، و«عبده عبدالمنعم»، 24 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، و«صبحي ماهر»، 22 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، و«محمد ناصر»، 23 سنة.

وأصيب أيضا «حلاوتهم محمد»، 40 سنة، بكسر في الساق اليمنى و«عبدالحليم منصور»، 23 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه نزيف بالصدر، و«إسلام ناصر»، 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، و«حمزة ناصر»، 18 سنة، مصاب بكسر في الساق، و«عبدالله إبراهيم»، 27 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، و«عادل محمد» 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة، و«أحمد صبري»، 15 سنة، و«محمود خميس»، 20 سنة.

انقلاب سيارة ميكروباص على «الصحراوي»

كما شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكليو 75 اتجاه القاهرة بنطاق مركز غرب النوبارية، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من الشحات عبد العزيز المليجي، 42 سنة ومحمد علي السيد، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعامر سعيد العشري، 31 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وعادل خميس عيد، 39 سنة، مصاب بكسر في الحوض، وإبراهيم جابر أبو مندي، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وهاني عطية جابر، 43 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وأحمد جمال لبيب، 36 سنة، ومجدي أحمد محمد، 42 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وعبد الرحمن محمود أحمد، 39 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمد محمود فتحي، 24 سنة، وعلي فرج علي، 25 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز أبو المطامير.

وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وخروج عددا من الحالات بعد تحسنها من المستشفى.