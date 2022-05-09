طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحانات «الرياضة والدراسات والجبر والإحصاء والعلوم»

يؤدي اليوم الإثنين الموافق 9 مايو الجاري، طلاب الصف الخامس الابدائي امتحان مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتعقد الامتحانات وفق فلسفة التعليم الجديدة حيث تركز الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

الجبر والإحصاء

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي، امتحان مادة الجبر والإحصاء، والذي تم وضعه طبق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مشددة على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بها ومراعاة جودة طباعة ورق الأسئلة.

امتحان العلوم

طلاب الصف الثاني الإعدادي، يؤدون امتحان مادة العلوم ورقياً في المدارس، حيث انتهت مديرية التربية والتعليم في الجيزة من كافة الاستعدادات المتعلقة بتجهيز اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب وعقد الامتحانات وفق التعليمات التي حددتها الوزارة.

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن المديرية عملت على توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزام كافة المشاركين في العملية الإمتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد.

وشدد سلومة على تذليل جميع العقبات وحل كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

تصحيح الامتحانات يوميا

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي في الكنترولات المؤمنة، موضحاً أنه لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب حتى الآن حول نوعية أسئلة الامتحانات السابقة أو جودة طباعة الورق.