«شوقي» يشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022 بالسعودية

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء 11 مايو.

وغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودية.

السياسات التعليمية في ظل التحديات

وحضر شوقي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، بمشاركة الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، والمهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي، والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض، كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

تحديات التعليم

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي آثارها وتداعياتها خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

يشارك هذا العام في المؤتمر والمعرض 23 دولة وما يزيد عن 50 مختصا وخبيرا بالتعليم، وتتضمن الفعاليات 11 جلسة، كما يتضمن المعرض 152 عارضا دوليا و121 ورشة عمل.