تعليمات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الطلاب في الخارج 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من التعليمات المهمة للطلاب المصريين في الخارج، موضحة أنّ الامتحانات الإلكترونية للصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بدأت، اليوم السبت الموافق 7 مايو الجاري، باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وكلمة المرور الخاصة به من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّه في حالة وجود عائق يحول دون أداء الاختبارات الإلكترونية من خلال المنصة، سيتم تسجيل الشكوى من خلال منصّة التواصل المتاحة داخل موقع الامتحانات، موضحة أنه تم تخصيص منصة لطلاب المرحلة الابتدائية ومنصة لطلاب المرحلة الإعدادية ومنصة أخرى لطلاب المرحلة الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه عند وجود مشكلة في كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني يتم تسجيل البيانات على بريد الحساب الموحد وسيتم استعادة كلمة المرور الأصيلة.

طباعة الامتحان وإرسال الإجابة بالبريد السريع

وأوضحت أنه في حالة عدم التمكن من أداء الامتحانات الإلكترونية وانتهاء الوقت سيتم إتاحة طباعة ورقة الأسئلة والإجابة «البابل شيت» من خلال الموقع المخصص لذلك في نهاية يوم الامتحان والقيام بالإجابة على الامتحان على البابل شيت ثم إرسال ورقة الإجابة بالبريد السريع إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالإدارة العامة للامتحانات.

ونوهت بأنّه تسهيلاً على أولياء الأمور سيتاح رفع ورقة الإجابة بابل شيت مرة أخرى على المواقع الإلكترونية دون الحاجة لإرسالها بالبريد السريع.

لا يسمح بأداء الامتحان إلكترونيا في مصر

وأكدت وزارة التربية والتلعيم، أنه لا يسمح بأداء الامتحانات الإلكترونية من داخل جمهورية مصر العربية، ويسمح بأداء الامتحانات بإحدى الطريقتين إلكترونياً أو ورقياً فقط ولن يسمح بتكرار طرق الإجابة على الامتحان، وبالنسبة لطلاب الدمج التعليمي، متاح أداء الامتحان ورقياً فقط باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الافتراضية المسلمة من خلال المنصة.