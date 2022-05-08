المؤبد 25 عاما للمتهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في الترعة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، بمعاقبة متهم بقتل زوجته وإلقائها في ترعة بدائرة المركز، خوفاً من الفضيحة، بعد اكتشافها أنه على علاقة غير شرعية بسيدة أخرى بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم بتغيب «عزة.ح»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قرموط صهبرة»، وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغاً بعثور الأهالي على جثتها طافية في مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة؛ لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مرتكب الجريمة والعمل على ضبطه.

وكشفت التحريات التي أجرتها الشرطة، أن وراء ارتكاب الواقعة «إسلام.ش»، 27 سنة، مقيم في قرية قرموط صهبرة، زوج المجني عليها، الذي أقدم على التخلص منها بعدما اكتشفت أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وطلبت منه أكثر من مرة إنهاء هذه العلاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية افتضاح أمره، مشيرا إلى أنه استدرجها إلى مكان خال من المارة، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها، وألقى بجثتها في أرض زراعية، ثم عاد إلى المنزل، ليبحث عنها مع باقي أفراد الأسرة، وبعد فترة عاد إلى المكان الموجود به الجثة، وقام بإلقائها في الترعة، بعد أن جردها من مصوغاتها، للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة.

أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقام المتهم بتمثيل الجريمة وقررت المحكمة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.