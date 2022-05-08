مؤتمر التعليم الدولي بالرياض يكشف مخاطر كورونا على المؤسسات التعليمية

انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولى بالرياض، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 11 مايو، بمشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة.

وزير التعليم يشارك في فعاليات مؤتمر التعليم الدولي بالرياض

وشارك في فعاليات مؤتمر التعليم الدولي بالرياض، المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض.

وشارك في معرض ومؤتمر التعليم الدولي هذا العام 2022 بالرياض، ما يزيد عن 50 مختصا وخبيرا بالتعليم، و23 دولة، حيث تتضمن فعاليات المؤتمر 11 جلسة و121 ورشة عمل، كما يتضمن المعرض 152 عارضا دوليا.

السياسات التعليمية في ظل التحديات

وناقشت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر التعليم الدولي المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بحلقة نقاش بعنوان «السياسات التعليمية في ظل التحديات»، وتضمنت ما يلي:

- كيفية التعامل مع التحديات بالمؤسسات التعليمية.

- كيفية تفادي تداعياتها كورونا وآثارها في مجال التعليم.

- ما تم تغيره في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول بالمؤسسات التعليمية.

- مقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت أنّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غادر صباح اليوم الأحد متجهًا إلى الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر التعليم الدولي، واستقبله نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودية.