انطلاق فعاليات «مسارات الأدب في وسط الدلتا» بـ «آداب طنطا»

نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي بعنوان «مسارات الأدب في وسط الدلتا»، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

الارتقاء بمنظومة البحث العلمي

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية المؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة طنطا ومختلف كلياتها في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي ودعم الباحثين لنشر المعرفة والعلوم الحديثة والأعمال البحثية فيما بينهم والعمل على تطويرها ورسم استراتيجيات جديدة في مجال البحث العلمي.

وأوضح الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، أن المؤتمر يعد نموذجًا علمياً للارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية الذوق الادبى والجمالي للطلاب والمبدعين والمبدعات فى مناقشة قضايا الأدب والوطن، كما يعد تنشيطا لحركة البحث العلمى فى الجامعة وخارجها ويصل أعضاء هيئة التدريس بتطوير الحركة الثقافية والأدبية على المستوى المحلي والقومى والعربى والدولي والتفاعل معها.

بناء أواصر التعاون

أضاف الدكتور ممدوح المصري، أن إقامة مؤتمر مسارات الأدب في وسط الدلتا خطوه جيدة فى بناء أواصر التعاون والتكامل بين كلية الآداب جامعة طنطا وبين منظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في جميع المجالات العلمية والأدبية والثقافية والاجتماعية، موجهًا الشكر للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لتوفيره كل أشكال الدعم فى سبيل رفعة الجامعة، كما وجه الشكر لرئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضاء نقابة اتحاد كتاب الغربية والأدباء والشعراء والباحثين المشاركين بالمؤتمر وكافة المنظمين.

شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر ممثلًا للدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وتكريم الأديب الروائي المناضل بحرب أكتوبر أحمد ماضي والشاعر الكبير السعيد قنديل، بحضور الدكتور عادل زين العابدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور عبدالكريم محمد جبل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية وأمين المؤتمر العلمى، والدكتور أسامة البحيري الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا ومقرر المؤتمر، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.