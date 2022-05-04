مقتل مسجل خطر وإصابة آخر بسبب خلافات الجيرة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، من ضبط مسجل خطر، في واقعة مقتل مسجل خطر وإصابة آخر، بعد إطلاق النيران عليهما، بسبب خلافات جيرة، ووجود قضايا منظورة أمام المحاكم بينهم.

وصول عاملين لمستشفى سمنود المركزي

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى سمنود المركزي، بوصول عاملين لهما معلومات جنائية، ومقيمين دائرة مركز سمنود، مصاب أحدهما بطلق خرطوش بالذراع الأيمن، والثاني مصاب برش خرطوش في البطن، وتوفى الثاني فور وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته.

إطلاق أعيرة نارية اتجاه عامل وابن عمه

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة سمنود، أنه حال سير المصاب، عامل وله معلومات جنائية، رفقة نجل عمه، عامل وله معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة بدائرة المركز، فوجئا بقيام عامل وله معلومات جنائية، مقيم بذات المنطقة، بإطلاق عيار ناري تجاههما من بندقية خرطوش كانت بحوزته، مما أدى إلى مقتل نجل عمه متأثرا بإصابته بطلق ناري خرطوش في البطن، وحدوث إصابته المشار إليها، وذلك بسبب وجود قضايا منظورة بينهم أمام الجهات القضائية نتيجة خلافات الجيرة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت عن تواجد المتهم المذكور بمسكن عمه بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهم وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب الخلافات السابقة، كما أرشد عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش»، وعدد من الطلقات لذات العيار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.