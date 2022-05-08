«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء محطات صرف صحي بمركز القوصية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، على الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، والموجه إلى وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، بشأن سرعة إنشاء محطات الصرف الصحي بمركز القوصية؛ تمهيدا لتحويله إلى مركز سياحي أثري جاذب للسياحة الدينية من مختلف دول العالم لزيارة مسار العائلة المقدسة بالقوصية.

محطات الصرف الصحي بالقوصية

ويعتبر إنشاء محطات الصرف الصحي في مركز القوصية نموذجا يُحتذى به في المشاركة المجتمعية لإنشاء محطات الصرف الصحي لقيام أبناء القرى بجمع الأموال وأيضا التبرع بقطع أراضي، وتمت معاينتها لإقامة هذه المحطات، وذلك مخافة وقوع المنازل عليهم بسبب علو المياه الجوفية بهذه القرى، وهي «رزقة الدير المحرق – عنك – الحبالصة – السراقنا – عرب الجهمة – الأنصار – المنشأة الكبرى – بلوط – التمساحية – بوق – بني زيد – بني قرة – عرب التتالية – الحرادنة – القصير – دير القصير – عرب فزارة – عرامية الديوان – أبو خليل».

جمع مبالغ مالية لإنشاء محطات رفع للصرف الصحي

وجار أيضا تدبير وجمع مبالغ مالية لشراء قطع أراضٍ تصلح لإنشاء محطات رفع للصرف الصحي بقرى «الشيخ عون الله – عرب الشيخ عون الله – بني يحيى – عزبة روفائيل– الشيخ حريز».