بالزغاريد والدموع.. مريدو السلطان الفرغل يحتفلون بافتتاح الضريح

حالة من الفرحة انتابت الأهالي من مريدي ضريح سلطان الصعيد الفرغل بأبوتيج في أسيوط، عقب افتتاحه، ضمن قرار وزير الأوقاف بفتح الأضرحة بجميع المحافظات.

أوقاف أبوتيج: فرحة لمريدي الضريح فور افتتاحه

يقول الشيخ محمد تمام، مدير إدارة الأوقاف بأبوتيج، إن القرار بفتح الأضرحة جاء بمثابة فرحة لكثير من مريدي تلك المقامات من المتصوفين بحب آل البيت ومحبيهم، حيث شهد الضريح لحظة افتتاحه زغاريد وبكاء المريدين له من المنتظرين افتتاحه.

غلق عقب كورونا

وأضاف «تمام» أن القرار جاء بعد غلق الأضرحة لفترة زمنية طويلة عقب انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على أرواح المواطنين.

خادم الضريح

وقال مصطفى الشريف، من إشراف أبوتيج، إن قرار فتح الأضرحة فرحة، وفتح ضريح السلطان الفرغل انتعاش للقلب لنا جميعا مريدي السلطان وقاصديه من شتى بقاع الأرض من مصر وخارجها.

وأضاف الشريف: «إحنا أحفاد الفرغل فهو جدنا صاحب العلم والكرامات الذي يمتد نسبه إلى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه».

مولد الفرغل ونسبه

ويقول الشيخ رجب عبدالسميع، إمام وخطيب مسجد السلطان الفرغل، إن العارف بالله محمد الفرغل ولد 810 هجريا الموافق 1406 ميلاديا بقرية بنى سميع التابعة لمركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط؛ ويرجع نسبه من ناحية الأب إلى الإمام الحسن ومن الأم إلى الإمام الحسين أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

ويختم الشيخ عزت خليف، مدير إدارة أوقاف أبوتيج، «الحمد لله تم فتح ضريح السلطان الفرغل تحت إشراف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل أوقاف أسيوط، والشيخ محمد تمام بإدارة أوقاف أبوتيج، مع اتباع كل الضوابط والتعليمات التي نبهت إليها وزارة ومديرة الأوقاف».