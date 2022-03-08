أبوالغيط يستقبل رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لبحث التعاون

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 8/3/2022 السيد توماس ستليزر رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) وهي المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها 78 عضواً ما بين دول ومنظمات ومقرها النمسا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمين العام أشاد خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تقديم التثقيف والتدريب في مجال مكافحة الفساد للمهنيين والدارسين من جميع القطاعات في مختلف دول العالم.

ورحب السيد الأمين العام بالطرح الذي تقدم به رئيس الأكاديمية بغية توسيع التعاون مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية من خلال توفير برامج تدريبية للكوادر العربية العاملة في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط لفت في حديثه الى موضوع التمويل، حيث أكد على أهمية توفير موارد مالية إضافية بهدف الاستفادة من الخبرات المتميزة لدى الأكاديمية وحتى يتسنى للكوادر العربية المشاركة في المناهج الدراسية المتخصصة التي تقدمها، كما أكد أبو الغيط بأنه سيحث الدول الأعضاء على الانخراط بجدية في التعاون مع الأكاديمية وتوفير التمويل المطلوب منها بغية تدريب العناصر العربية بالأكاديمية.