زلزالان يضربان إندونيسيا والفلبين.. واهتزاز المباني في «مانيلا»

ضرب زلزال بقوة6.7 درجات على مقياس ريختر جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال حدث الساعة 4:09 «21:09 بتوقيت جرينتش-23:09 بتوقيت القاهرة»، على عمق 21 كيلومترا، ووقع مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا غرب مدينة «باريامان»، الساحلية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر في وقت سابق، أن زلزالا شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا مساء أمس، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب بالقرب من جزيرة لوزون الفلبينية

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر مساء أمس الأحد، بالقرب من جزيرة لوزون الفلبينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال الذي وقع عند الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش «11:05 مساءا بتوقيت القاهرة»، أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة «مانيلا»، وأشارت «هيئة المسح الجيولوجي »، إلى عدم ورود تقارير فورية عن تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وفي ألمانيا، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء سقوطهم من مرتفعات «ريالبس»، في بافاريا، وقالت شرطة الولاية الألماني، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، أثناء تسلقهم جبل مايواند جنوب شرقي ميونيخ بالقرب من الحدود مع النمسا.

وأشارت الشرطة الألمانية، إلى أن القتلى، زوجان يبلغان من العمر 35 و44 عاما ورجل يبلغ من العمر 35 عاما وجميعهم من بافاريا.

العثور على جثة شاب أمريكي أسفل الواجهة الشمالية لجبل بينيديكتنفاند

وعُثر على جثة شاب أمريكي «28 عاما» أسفل الواجهة الشمالية لجبل «بينيديكتنفاند» جنوب ميونيخ، أمس الأحد، وقالت الشرطة الألمانية، إن رفيقه أبلع عن فقدانه.