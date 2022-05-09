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وفاة قاض صدمه «توك توك» أثناء عبوره الشارع بطنطا.. أصيب بنزيف في المخ

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:43 م | الإثنين 09 مايو 2022
توك توك - صورة أرشيفية

توك توك - صورة أرشيفية

توفى، اليوم، المستشار ياسر فاروق عبد الوهاب نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، متأثرا بإصابته في شهر أغسطس الماضي، بنزيف في المخ، بعدما صدمته مركبة «توك توك»، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وظل في العناية المركزة وتوفى اليوم.

نزيف في المخ

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يتضمن وصول أحد القضاة إلى مستشفى الجامعي بطنطا مصابا بكسر في الجمحمة ونزيف بالمخ، وبه عدة إصابات بالجسم والعظام وحالته سيئة.

وتبين من تحريات اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا، أن المصاب كان في طريقه إلى مقابله عدد من أصدقائه، ونزل من سيارته وحال عبوره طريق الكورنيش صدمه «توك توك» كان يسير في الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية وفر قائد المركبة هاربا.

وبتكثيف جهود الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طفل عمره 16 عاما، وتمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا من ضبطه والمركبة البخارية الخاصة به.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا.

محاكمة المتهم والاستئناف على الحكم

وقررت محكمة الطفل بطنطا بعد تداول القضية حبس المتهم سنة، وتقدم محامي المتهم بطعن على الحكم، وتم قبوله وإعادة محاكمته أمام محكمة مستأنف الطفل بطنطا، وقضت بحبس المتهم 9 أشهر.

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