درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10-5-2022 على مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تستمر اليوم الثلاثاء موجة الطقس الحار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب محافظات الصعيد، وطقس معتدل على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية المتقطعة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مايو 2022، تسجل 25 درجة على السواحل الشمالية الغربية، كما تتوقع أن تسجل 35 درجة على جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، و30 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و26 درجة على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، ومن المتوقع أن تسجل 33 درجة على محافظات شمال الصعيد، كما تسجل 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة، خلال ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض ليلًا، لتسجل ما بين 17 و24 درجة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 30-18

الإسكندرية 25-18

وادي النطرون 29-19

طنطا 29-19

شبين الكوم 30-19

دمنهور 31-18

بلطيم 24-17

مطروح 24-16

السلوم 22-15

سيوة 31-21

بورسعيد 24-18

دمياط 25-17

الزقازيق 29-18

المنصورة 28-19

الإسماعيلية 29-19

السويس 28-18

العريش 26-17

رفح 25-17

رأس سدر 29-19

نخل 28-18

نويبع 32-19

طابا 30-18

كاترين 24-12

الطور 30-18

شرم الشيخ 36-25

الغردقة 35-24

مرسى علم 36-23

الفيوم 33-19

بني سويف 32-20

المنيا 32-19

أسيوط 33-20

سوهاج 37-21

قنا 38-23

الأقصر 39-23

أسوان 41-25

إدفو 41-25

أبو سمبل 39-24

الوادي الجديد 38-23

شلاتين 35-21

أبو رماد 35-19

حلايب 32-21

رأس حدربة 31-20