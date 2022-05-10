طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية.. اليوم

لليوم الثالث على التوالي، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف.

طلاب رابعة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في 15 سؤالا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الدراسات الاجتماعية يتضمن 15 سؤالا، ويتم عقدها ورقيًا بالمدارس من بنك الأسئلة، طبقاً للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

أكدت وزارة التعليم، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم تأخر الملاحظين في الدخول إلى اللجان، وضع أوراق أسئلة الامتحان في مظروف أو أكثر يُدون عليه البيانات الخاصة باللجنة، واتخاذ كل الإجراءات بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

غدا.. بدء امتحانات نهاية العام لطلاب أولى ثانوي إلكترونيًا

وفي سياق آخر، أعلنت المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية عن انتهاء الاستعدادات النهائية، لامتحانات أولي وتانية ثانوي المقرر عقدها غدًا الإربعاء لطلاب أولي ثانوي، ويوم الخميس لطلاب تانية ثانوي.

قالت المديريات التعليمية، إنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيًا في مدارس مجهزة بالمدارس الحكومية والخاصة، وأنه سيتم تسليم الطلاب ورقة المفاهيم الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي، في كل المواد داخل اللجان الامتحانية.

فرق من التطوير التكنولوجي لمتابعة أجهزة التابلت أثناء الامتحان

أكدت المديريات التعليمية، أن المدارس الثانوية هي المسؤولة عن طباعته ورقة المفاهيم قبل بدء الامتحانات مباشرة، بعد استلمها من الإدارات التعليمية داخل مظاريف سرية.

كما أكدت المديريات، أن فريق التطوير التكنولوجي بالمدارس تأكد من جاهزية أجهزة طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي لإمتحان الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة على تشكيل فريق كبير لمتابعة أجهزة التابلت أثناء أداء الطلبة للإمتحان والتغلب على أي تحديات.