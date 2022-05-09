للمصريات بالخارج.. تفاصيل ورابط المشاركة فى أول برنامج تأهيلي للإدارة

تعاونت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإطلاق أول برنامج تأهيلي للمصريات بالخارج، بهدف عمل نقطة التقاء وتقارب، تخلق قناة حقيقية لشمل ودمج المصريات بالخارج في خطط التنمية الخاصة بالمرأة المصرية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تنبيها مهما للمصريات بالخارج، للمشاركة فى أول برنامج تأهيلى للمصريات بالخارج، كما ذكر منشور الوزارة، طرق ورابط الاشتراك في البرنامج.

وجاء في المنشور:

«هام لكل المصريات بالخارج، الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق أول برنامج تأهيلي للمصريات بالخارج، لتدريبهن على للقيادة والإدارة، وإطلاعهن على كل مستجدات الدولة المصرية، برعاية وزارة التخطيط، وبالتعاون مع وزارة الهجرة للمشاركة لابد من التسجيل عبر أحد الروابط التالية».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل مشاركة المصريات بالخارج، فى أول برنامج تأهيلي للإدارة، وفقا لمنشور وزارة الهجرة والبيان السابق لها.

تفاصيل مشاركة المصريات بالخارج في البرنامج

يمكن للمصريات بالخارج، المشاركة فى أول برنامج تأهيلي للقيادة والإدارة، من خلال تسجيل الاستمارة، بإحدى الطرق التالية:

للغة العربية:

https://registration.nta.eg/ewap/ar/Prerequisites

للغة الإنجليزية:

https://registration.nta.eg/ewap/en/Prerequisites

البيانات المطلوبة للتسجيل

- الاسم بالكامل.

- السن.

- البريد الإلكتروني.

- البلد.

- الجنسية.

- الوظيفة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التأهيلي يستمر لمدة 75 يوما تدريبيا، على أن يتمّ خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف، وسيتمّ إدارة وبث البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما سيعطي القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمني لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.

ويسعى أول برنامج تأهيل للمصريات بالخارج إلى خلق روابط وصل مع المصريات في الخارج وتطوير مهاراتهنّ القيادية والإدارية.