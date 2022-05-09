فئات يحق لها ركوب القطارات بتخفيضات تصل لـ75% على تذاكر السكة الحديد

قدمت هيئة سكك حديد مصر تخفيضات على أسعار تذاكر قطارات، تتراوح نسبة التخفيض ما بين 50 لـ 75%، لذلك تستعرض«الوطن» الفئات التي يمكنها الحصول على خصومات تذاكر قطارات هيئة السكك الحديد، فضلا عن أسعار التذاكر على الوجه القبلي.

الفئات التي تحصل على التخفيضات

المحاربين القدامى والمرافقين يحصلون على خصم 75% بالقطارات العادية.

ضباط الجيش والشرطة والصحفيين يحصلون على خصم 50% بالقطارات المكيفة.

طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وأسر شهداء الشرطة والجيش والثورة وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال من 4 إلى 10 سنوات يحصلون على خصم يصل لـ50%.

مجموعات الشباب والرياضة يحصلون على خصم 50% حتى 19 فردا، وللأعداد الأكبر يكون الخصم نحو 65 %.

أسعار تذاكر القطارات خط الصعيد 2022

وبحسب هيئة السكك الحديد، فإن قطارات خطوط الصعيد بداية من محطة رمسيس بمحافظة القاهرة، وحتى الأقصر وأسوان، المكيفة، جاءت أسعار تذاكر القطارات الدرجة الأولى والثانية، كالتالي:

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى بني سويف، الأولى 50 جنيهًا، الثانية 45 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى المنيا، الأولى 85 جنيهًا، الثانية 65 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى أسيوط، الأولى 100 جنيه، والثانية 80 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى سوهاج، الأولى 115 جنيهًا، والثانية 85 جنيهًا.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى قنا، الأولى 135 جنيهًا، الثانية 100 جنيه.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى الأقصر، الأولى 145 جنيهًا، الثانية 110 جنيهات.

تذاكر قطار مكيف من القاهرة إلى أسوان، الأولى 175 جنيهًا، الثانية 125 جنيهًا.