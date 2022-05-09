السكة الحديد تحدد 6 خطوات لاستخدام البوابات الإلكترونية بالمحطات «فيديو»

أعلنت هيئة السكك الحديدية، بداية تشغيل البوابات الإلكترونية في 5 محطات سكة حديد وهي «مصر برمسيس - الجيزة - مصر في الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور» تجريبيا، وذلك ضمن المرحلة الأولى؛ لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات؛ للحفاظ على موارد هيئة السكك الحديدية، موضحة أنّ جميع القطارات العاملة على جميع الخطوط تسير بصورةٍ منتظمة، دون وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد

وحددت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، خطوات استخدام البوابات الإلكترونية في المحطات، للتيسير على الركاب، وكيفية الاستخدام الأمثل؛ لعدم تعرض أي راكب للغرامة الفورية، مشيرة إلى أنّه سيتم تحديث منظومة حجز تذاكر القطارات؛ لمواكبة تشغيل البوابات الإلكترونية.

وذكرت الهئية، أنّ العمل يسير بشكلٍ منتظم؛ لتحديث وتطوير منظمتها الأسياسية، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيًا على تأخيرات القطارات.

معلومات مهمة حول استخدام البوابات الإلكترونية

وتستعرض «الوطن» في 6 خطوات كيفية استخدام البوابات الإلكترونية من خلال فيديو السكة الحديد، وهي كالتالي:

1- الخطوة الأولى يجب على الراكب أن يحصل على تذكرة السفر من خلال شباك صرف التذاكر، قبل الدخول إلى محطة القطار.

2- في الخطوة التالية توضع التذكرة التي اشتراها الراكب داخل الماكينة.

3- لا يسمح سوى بمرور شخص واحد فقط من خلال البوابات الإلكترونية.

4- شددت هيئة السكة الحديد على أنّه لا يمكن على الإطلاق أن يدخل أي فرد أو يخرج من جانب الأبواب إلا عن طريق استخدام سواء التذاكر أو الاشتراك.

5- يتم الدخول بعد فتح الأبواب.

6- نبهت السكة الحديد على أنه يوجد مكان مخصص للتذاكر ومكان آخر مخصص للكروت.

لن يسمح لأي راكب بالتهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ البوابات الإلكترونية، التي تم تركيبها في 5 محطات كرحلة أولية، ستعمل على تقليل نسبة هروب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرًا إلى أنّه سيتم تركيب البوابات الإلكترونية في جميع المحطات، لأنّه لن يسمح لأي راكب بالتهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، كما أن البوابات الإلكترونية ستمتع التزويغ من آجرة القطارات.