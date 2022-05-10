هل سيتم السماح لطلاب أولى وثانية ثانوي بالاحتفاظ بورقة امتحان المفاهيم؟

تنطلق غداً الأربعاء الموافق 11 مايو الجاري امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي تعقد ورقياً بنمط الأسئلة المقالية بنسبة 30% من الدرجات وإلكترونياً على أجهزة التابلت للأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد بنسبة 70% وتعتمد هذه الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

غدا.. انطلاق امتحانات أولى ثانوي

ووجهت المديريات جميع الإدارات التعليمية بضرورة تسليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقة المفاهيم مع ورقة الامتحان وليس قبل ذلك، والتنبيه بعدم الكتابة عليها، وعدم أخذها عقب انتهاء الامتحان بل تسليمها مع ورقة الامتحان، مؤكّدة عدم السماح لأي طالب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي أو تقسيم شاشة التابلت.

وأضافت المديريات في خطابها للإدارات التعليمية، ضرورة وضع الأسئلة المقالية وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وألا تشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة جيداً في المدارس.

أهم المعلومات حول منصة الامتحان الإلكتروني

حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مجموعة من المعلومات المهمة حول طبيعة عمل منصة الامتحان على جهاز التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشدداً على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

- سيتمّ عقد امتحان بديل للطلاب المتعثرين الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني.

- الامتحان البديل يعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية ويبدأ اعتباراً من يوم 30 مايو المقبل.

- الامتحانات البديلة لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الإرادة.

- كل قرارات الوزارة نهائية ولأسباب وجيهة.

- لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت في المدارس المجهزة.

- لا يوجد ما يسمى بسقوط السيستم في المنصة الجديدة التي تمّ اختبارها عدد كبير من المرات بنجاح.

- احتمال حدوث مشكلة تقنية هو 0%.

- لا يوجد شيء اسمه عدم إظهار الأسئلة وكل هذه محاولات مستميتة للتشكيك.