تجهيز 100 مدرسة خاصة بالجيزة لامتحانات «أولى وتانية ثانوي»

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه تم إدراج عدد 100 مدرسة بالتنسيق مع إدارتى التطوير التكنولوجي والاحصاء لأداء امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة الصباحية في نفس مواعيد المدارس الحكومية.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن المديرية حصلت على الموافقة على إدراج المدراس الخاصة وجاهزيتهم لأداء الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، مؤكداً أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث تجهيز اللجان الامتحانية.

قائمة المدارس الخاصة المجهزة في الصور التالية

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن الطلاب لن يطبعوا أي شيء في ورقة المفاهيم والمدارس هي من تقوم بتوفيرها للصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكداً أن الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست ورقة مفاهيم وإنما توجيهات لواضعي الأسئلة وخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول وليس الفصل الدراسي الثاني.

ونوه وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات ستعقد ورقياً وإلكترونيا، حيث تعقد الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت بنسبة 70% والأسئلة المقالية بنسبة 30%، مؤكداً أن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والتي توفر مجموعة من الفيديوهات والأسئلة تفيد الطلاب في التدريب على الامتحانات وكيفية الإجابة على الأسئلة التي تعتمد على الفهم.