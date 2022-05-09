تعليم الدقهلية: تطبيق الإجراءات الاحترازية ولا شكاوى من الامتحانات

تفقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عدداً من لجان امتحانات إدارة طلخا التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وانضباط اللجان لامتحانات الصف الرابع والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطهير اللجان، وتوفير جو من الراحة والطمأنينة لأبنائنا الطلاب، وضرورة متابعه اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير اللجان الامتحانية.

«عبد الرؤوف» يتفقد عدداً من المدارس بطلخا

وبحسب بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، فقد تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، كلاً من مدرسة طلخا الإعدادية للبنات، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية، التابعتين لإدارة طلخا التعليمية.

وخلال جولته بمدارس إدارة طلخا التعليمية، تابع اللجان واطمأن على خلو الورقة الامتحانيه من أخطاء الطباعة، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ويشمل أجزاء المنهج، ولم يتم رصد أي معوقات أثناء الجولة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على انتظام دخول الطلبة داخل اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتهوية الجيدة، والإضاءة، مع الاطمئنان على أن العملية الامتحانيه تسير وسط أجواء هادئة ودون أي معوقات.

وقال «عبد الرؤوف» إن غرفة العمليات المركزية تتواصل مع غرف العمليات الفرعية لحظة بلحظة، ولم ترصد أي شكاوى، وأضاف أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا اليوم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الصف الرابع امتحان مادة العلوم ومهارات فنية، فيما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الاسلامية، وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم والتربية الفنية.