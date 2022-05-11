غدا.. غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وإجراء القرعة خلال أيام

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2022، غدا الخميس الموافق 12 مايو الجاري، مشددة على أنه لا نية لمد فترة التقديم، والذى بدأ من يوم الأحد الموافق 24 أبريل الماضي، ويغلق غدا الخميس ، مشيرة إلى أن هذا العام سيتم تنفيذ مستوى واحد فقط فى رحلة الحج وهو «المستوى الاقتصادي»، وذلك في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

إجراء قرعة حج الجمعيات خلال أيام

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى فى تقرير صادر عنها، أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة حج الجمعيات وكذلك تكلفة الحج خلال أيام بعد غلق باب التقديم، وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها منتصف الشهر الجارى« خلال أيام»، حيث سيتم اختيار 3 آلاف شخص بحج الجمعيات الأهلية 2022 ، مشيرة إلى أن مجلس أمناء المؤسسة القومية سيقوم بتيسيير الحج، وإنهاء التعاقدات الخاصة بالفنادق و كذلك النقل.

وأكدت التضامن أنه سيتم إجراء قرعة حج الجمعيات إلكترونيا على البوابة مركزياً، وذلك لاختيار الحجاج الفائزين بكل المحافظات، حيث يتم الاختيار وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الشروط لقبول المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام والتى تتمثل فيما يلى :

- يشترط ألا يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

- تم وضع شرط السن ووألا يزيد سن المتقدم عن 65 عامًا.

- لم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- أن يكون المتقدم للحج قادرًا على أداء المناسك.

- يشترط للتقدم لحج الجمعيات تلقى إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية.

- يشترط خلو المتقدم للحج من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة.