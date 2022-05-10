«الصحة»: 316 مركزا للكشف عن صحة الأم والجنين في مختلف المحافظات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن تجهيز 163 مركزًا لعلاج الأمراض التي تصيب المرأة، وقال المتحدث الرسمي إن هناك 163 مركزًا للكشف عن الأمراض التي تصيب المرأة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن صحة الأم والجنين.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكشف المبكر عن صحة المرأة والجنين يساعد في ارتفاع نسب الشفاء من الأمراض في المراحل الأولى، متابعًا أن مبادرة الرئيس انطلقت في مارس 2020 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ومستمرة حتى الآن، ولن تتوقف لأنها تساعد كثيرًا في حماية الأجنة من بعض الأمراض مثل مرض الزهري على سبيل المثال.

علاج مرض الزهري

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مرض الزهري ينتقل من الأم إلى الجنين وعلى الأم ضرورة المشاركة في المبادرة لتحديد مراحل المرض وبدء رحلة العلاج، لافتًا إلى استخدام البنسلين في العلاج إلى جانب إجراء عملية لمن تعاني من الحساسية تجاهه من خلال الفريق الطبي المشارك في مبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة والجنين.

متابعة المرأة لمدة شهر بعد الولادة

وعن عدد الفريق الطبي المشارك في مبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة والأجنة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن العدد بلغ 4 آلاف فريق طبي، مُعلنًا عن متابعة المرأة بعد فترة الحمل لمدة لا تقل عن شهر.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة للوزارة «105»، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع بشكل مستمر على كافة المستجدات الخاصة بالصحة.