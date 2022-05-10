إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالطالبية

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أنَّ مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص بسبب خلافات مالية، أدت إلى تشاجرهم وإصابتهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث الغرب يفيد فيه نشوب مشاجرة في دائرة قسم شرطة الطالبية بين طرف أول أب ونجله وكريمته، طرف ثاني عامل جراج وصديقة سائق توكتوك بسبب خلافات مالية بينهم تعدوا على بعضهم بالضرب وأحدثوا الإصابات جروح قطعية، وشروخ بجمجة الأب وعامل الجراج.

ضبط الطرفين

وتمّ ضبط الطرفين، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.