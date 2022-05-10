معلمات بمدرسة ابتدائي بالعريش يوزعن الحلوى على التلاميذ قبل الامتحانات

وزعت عدد من المدرسات في مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمدينة العريش الحلوى على التلاميذ قبل بدء الامتحانات، لإدخال الفرحة على التلاميذ، ورفع حالة التوتر التي كان عليها بعض التلاميذ قبل أداء الامتحانات.

معلمات مادة العلوم يوزعن الحلوى على التلاميذ

وقالت رانيا النجار، إحدى المسؤلات بالمدرسة في تصريحات لـ«الوطن»، إن مروة بشير معلم أول علوم، ورضاء البيك معلم أول علوم أيضًا بمدرسة أحمد عرابي الدامجة بالعريش، وزعن الحلوى على التلاميذ بعد تجميعهم في فناء المدرسة قبل دخول اللجنة، لإدخال الفرحة عليهم، والتقليل من حدة التوتر التي كان عليها التلاميذ قبل دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني,

وأضافت «النجار»، أن هذا الأمر جاء تحت إشراف محمد سعد مدير المدرسة، والذي شدد على رفع التوتر من على التلاميذ، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات بشكل طبيعي بعيدًا عن القلق والخوف.

ومن جهة أخرى انتهت أمس، امتحانات الصف الخامس الابتدائي بإدارات المحافظة الست، وبدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي، إذ يؤدي اليوم تلاميذ السادس الابتدائي مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الأمور تسير بشكل طبيعي دون شكاوى أو استغاثات

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، أن الأمور تسير بشكل طبيعي في الامتحانات، وغرفة العمليات لم تتلقى حتى اللحظات أي شكاوى بخصوص الامتحانات، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن جميع الأوراق الخاصة بالامتحانات «أسئلة وأجوبة»، وصلت مدارس القرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، مع وصول المدرسين الملاحظين في الحافلات التي خصصتها محافظة شمال سيناء لنقل المعلمين للشيخ زويد ووسط سيناء.