توريد 18236 طن قمح لـ30 شونة وصومعة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 18236 طنا و593 كيلو قمح لـ 30 شونة وصومعة موزعة بمراكز وقرى المحافظة منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، موضحا أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 230 ألف فدان والمتوقع إنتاجه 403 آلاف طن من المحصول خلال الموسم الجاري.

زيادة كميات القمح المورد في الفترة القادمة

وأكد محافظ أسيوط على زيادة كميات القمح الموردة خلال الفترة القادمة، خاصة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة، مشددا على تذليل كافة العقبات وتسهيل عمليات توريد المحصول من كافة المزارعين أو الفلاحين أو التجار، مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

توريد الأقماح بدون عقبات

وأوضح المحافظ أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل أو عقبات، وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة، لافتا إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

زيادة سعر أردب القمح

وأشار إلى زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا، و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.