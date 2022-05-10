مذيع شهير يضرب زميل ابنه لخلافات بينهما بـ6 أكتوبر.. «الأم قدمت ضده محضر»

اعتدى مذيع شهير على طالب وأصابه بجروح نتيجة تشاجره مع ابنه في مدينة 6 أكتوبر، وحررت والدة المصاب محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ من والدة الضحية ضد المذيع الشهير

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بأنَّ ابنها تعرض للاعتداء بالضرب، وأصيب بعدة إصابات على يد مذيع بالقناة الأولى، وأكدت أن المتهم اعتدى على ابنها وأصابه بسبب حدوث مشادة بين نجلها وبين نجل المذيع المتهم.

والدة الضحية تقدم تقريرا طبيا بحالة ابنها

وقدمت والدة الضحية تقريرًا طبيًا يتضمن الإصابات التي لحقت بنجلها، واتهمته بالتسبب في إصابته، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية.

ويجري المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تحريات للتوصل لتفاصيل الاتهام والاعتداء، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتمّ الاستماع لأقوال المصاب.