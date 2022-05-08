«واحد تاني» يكسر حاجز الـ32 مليون جنيه بعد أسبوع من طرحه

حقق فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمي، إيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض، جعلته يتصدر شباك التذاكر، إذ كسر حاجز الـ30 مليون جنيه بعد أسبوع واحد من طرحه، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إقبال جماهيري على فيلم «واحد تاني»

يشهد فيلم «واحد تاني» إقبالا من جمهور السينما، إذ استطاع أحمد حلمي أن يعيد الجمهور للسينمات من جديد بعد فترة ركود، والفيلم نفسه بمثابة عودة لـ حلمي بعد غياب 3 أعوام منذ آخر أعماله فيلم «خيال مآتة» عام 2019، الذي حقق طوال فترة عرضه على مدار 3 شهور ما يقرب من 38 مليون جنيه.

معلومات عن فيلم واحد تاني

كان فيم واحد تاني يحمل اسم «إكس» ثم تغير إلى «العيل» وأخيرا إلى «واحد تاني»، وحققت أغنية «الحركة دي» للفنان أحمد حلمي نجاحًا على السوشيال ميديا، إذ انتشر تحدي الأغنية على تطبيق «تيك توك»، حيث شارك الجمهور عبر هاشتاج يحمل اسم الأغنية وبدأوا في تقليد أحمد حلمي ومشاركة المقاطع على نطاق واسع.

أحداث فيلم واحد تاني

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي وخيال علمي ويظهر النجم أحمد حلمي خلال أحداث العمل بشخصيتين الأولى يعمل فى شركة استثمارية والشخصية الثانية يعمل كموظف داخل مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، فيدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أبطال فيلم «واحد تاني»

بجانب النجم أحمد حلمي كل من يشارك في بطولة العمل عدد من النجوم منهم النجم سيد رجب عمرو عبد الجليل نسرين أمين روبى الفنانة الشابة نور إيهاب، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.